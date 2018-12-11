KKTC'de Yağışlardan Oluşan Göletlerde Jet Ski Keyfi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), vatandaşlar, geçen haftaki yağışlar nedeniyle oluşan göletlerde jet ski kullandı.

Başkent Lefkoşa'nın Haspolat bölgesinde oluşan göletleri fırsat bilen vatandaşlar jet ski ile spor yaptı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da göletlerin bölge halkının güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle yetkililere tedbir almaları çağrısında da bulundu.