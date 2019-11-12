KKTC'de ünlü iş adamına 2 yıl hapis

12.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:40

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş adamı Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu'nu korumalarıyla darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Akacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Akacan ve iki koruması 2 yıl hapse mahkum oldu.



Turizm kenti Girne'de Ocak ayında bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp ettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan iş adamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun'un davasında karar açıklandı. İş adamı Bulut Akacan ve yakın korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olayın geçmişi



Girne'de bir restoranda iş adamı Bulut Akacan ve iki koruması, Çetinkaya Spor Kulübü Yöneticisi Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmış, korumalar olaya müdahil olmuştu. Akacan ve iki yakın koruması, Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu'nu darp etmiş, saldırıda kafatası çatlayan Zeki Asımoğlu ağır, Başay ise hafif yaralanmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA