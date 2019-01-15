KKTC'de Ünlü İş Adamı Kefaletle Serbest Bırakıldı

- KKTC'de ünlü iş adamı kefaletle serbest bırakıldı

GİRNE - KKTC'de geçtiğimiz hafta korumaları ile kavgaya karışan ve tutuklanan ünlü iş adamı Bulut Akacan, kefaletle serbest bırakıldı.

KKTC'li ünlü iş adamı Bulut Akacan, geçtiğimiz hafta korumaları ile kavgaya karışmış ve tutuklanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi, Akacan'ın kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına, korumalarının ise 20 günü geçmemek kaydıyla tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, işadamı Akacan'ın 50 bin lirası nakit, 3 kefil ile birlikte 250 bin lirası senet olmak üzere 300 bin lira kefalet ödemesine hükmetti.

Bulut Akacan ve korumaları geçtiğimiz hafta Girne'de gittikleri bir restoranda alacak-verecek yüzünden Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu ile kavgaya karışmış, bir kişinin ağır şekilde darp edilmesine neden olmuştu.

Kaynak: İHA