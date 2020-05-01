KKTC'de üniversite öğrencilerine Kovid-19 sürecinde psikolojik destek
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KKTC'de üniversite öğrencilerine Kovid-19 sürecinde psikolojik destek

KKTC'de üniversite öğrencilerine Kovid-19 sürecinde psikolojik destek
01.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:13

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerine dönemeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalan öğrencilerine psikolojik ve manevi destek sağlıyor.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evlerine dönemeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kalan öğrencilerine psikolojik ve manevi destek sağlıyor.

KISBÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ece Müezzin ve Psikoloji Bölümü öğrencisi Yekda Çataldaş, üniversite tarafından Kovid-19 sürecinde öğrencilere dönük çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müezzin, KKTC'de 10 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından uzaktan eğitime geçtiklerini ve öğrencilerle bu sürece adapte olduklarını söyledi.

Yurt dışından gelen çok sayıda öğrencinin virüs sebebiyle uçuşların durdurulacağını öngöremediğinden KKTC'de kaldığını belirten Müezzin, üniversitenin ihtiyacı olan öğrencilere gıda ve temizlik malzemesi ulaştırdığını ifade etti.

Müezzin, KİSBU'nun öğrencilerin psikolojik durumuyla ilgili çalışma yaptığını belirterek, kendisinin bu çalışma için online anket formu oluşturduğunu ve öğrencilerin bu formu doldurduğunu anlattı.

"Öğrencilerin virüs haberlerine öfkelendiğini gözlemledik"

Virüsle ilgili sosyal medyada ilk etapta çok korkutucu haberler çıktığını ve yayıldığını vurgulayan Müezzin, "Öğrencilerin bu haberleri tehlikeli olarak görmediklerini, endişelenmediklerini ve daha çok bunlara karşı öfkelendiğini gözlemledik. Öğrencilerin esas yaşadıkları duygu yoğunluğu, Kovid-19'un ciddi ve tehlikeli oluşuyla ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Müezzin, öğrencilerin ailelerinden uzakta ve karantinada olmaları nedeniyle üzgün olduklarını kendilerine ilettiğini aktardı. Bu süreçte bazı öğrencilerin özel olarak kendileriyle irtibat kurduğunu belirten Müezzin, şöyle devam etti:

"Öğrenciler, burada olmaktan sıkılmadıklarını ancak ailelerinin endişeli olduğunu ve onlara neden geri dönmedikleri yönünde baskı yaptığını söyledi. Son sınıftaki bazı öğrencilerimiz, 'mezuniyet töreni olmayacak' diye üzülüyor. Psikolojik olarak bundan etkilenenler var, hepsiyle ilgileniyoruz."

KİSBU olarak normal şartlarda da öğrencilerle her zaman ilgilendiklerini vurgulayan Müezzin, "Öğrencilerimiz, 'Siz Kıbrıs'tasınız diye içimiz rahat' diyenleri de bu süreçte çok duyduk." dedi.

"Bu süreçte gerekli psikolojik desteği görüyoruz"

KİSBU Psikoloji Bölümü öğrencisi Çataldaş, kısmi sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarı çıkamadıklarını ancak üniversite tarafından kendilerine erzak yardımının devam ettiğini söyledi.

Çataldaş, "Üniversitemiz burada bizimle iletişime geçerek, ihtiyacımızı soruyor. Sadece maddi anlamda değil de manevi anlamda da okulumuz yanımızda." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gidemedikleri için ailelerinin sürekli "geri gelin" diye baskı yaptığını aktaran Çataldaş, "Okulumuzdaki hocalara bu durumu anlattık ve burada kalmamızın daha iyi olacağını söylediler. Bu konuda ailemizle konuşabileceklerini de ifade ettiler." diye konuştu.

Çataldaş, üniversitenin öğrenci işleri tarafından sürekli arandıklarını ve herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığının sorulduğunu belirterek, "Yaşadığımız tüm sıkıntıları üniversitemizdeki hocalarla paylaşabiliyoruz. Bu süreçte okulumuzdan gerekli psikolojik ve manevi desteği görüyoruz." dedi.

KKTC'de üniversite öğrencilerine Kovid-19 sürecinde psikolojik destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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