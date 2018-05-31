KKTC'de Un Fiyatları Dolara Çevrildi

Türkiye'de doların yükselmesini fırsat bilen KKTC'deki un üreticilerinin satışlarını dolar kuruna çevirmesi fırıncıların tepkisine neden oldu.

Konu ile ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan KKTC Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, Türkiye'den un ithalatının önünün açılmasını talep ederek, aksi takdirde ekmek üretimini durdurabileceklerini söyledi.

KKTC Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, "Bilindiği gibi KKTC'de un ithali yasak ve bir tek buğday ithalatı mevcut. Buğday yıllardır buradaki iki değirmende öğütülerek ekmeklik un olarak verilmektedir. Maalesef son bir hafta içerisinde şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir olayla karşılaşmış durumdayız. KKTC'de faaliyet gösteren un değirmenleri malum doların yükselmesini bahane ederek bundan sonraki un faturalarını dolar üzerinden fatura edileceğini belirtti. Bizim hiç itiraz etmemize fırsat vermeden hemen dolar faturası yazmaya başladılar. Elimde tuttuğum faturada peşin alımlara esmer unun 21 dolar beyaz unun 22 dolardan satılacağını gösteriyor. Ardından dolar satışını hemen başlattılar. Gördüğünüz gibi fatura üzerinde satışları dolar olarak hemen yansıtmaya başladılar. Biz fırıncılar olarak hemen tepkimizi koyarak bunun olmayacağını bildirdik ve yazılı basın açıklaması ile gerekli yerlere itirazımızı dile getirdik. Un satışlarının dolara çevrilmesi bir yana buda yetmezmiş gibi yüzde 15 de zam yaptılar. Bugün bize satılan 50 kilogram ekmeklik unun maliyeti 98 TL'ye gelmiş durumdadır" dedi.

Çıralı, KKTC'deki fırıncılar olarak bu durumu kabul etmeyeceklerini belirterek, "Şu anda Türkiye'de 72 TL olan ekmeklik unun ithalatının acilen serbest bırakılıp Türk lirası üzerinden Türkiye'den getirilmesini bütün yetkililere beyan ettik. Şu anda dövizin yükselmesinden dolayı vatandaşın alım gücünün azaldığı bir ortamda tüm sanayicilerin elini taşın altına koyup karlarından ve üretimlerinden feragat edeceklerine bu arkadaşlar bu durumu bir fırsat bilerek 40 yıllık yapılmayan bir şeyi yaptılar. Bir de, o yetmezmiş gibi yüzde 15 zam yaptılar, bizim arzu etmediğimiz bir olaydır" ifadelerini kullandı.

Fırıncılar olarak dolar üzerinden satışı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, "Böyle bir durumda bizimde ekmeği dolar üzerinden satmamız gerekecek ve buda çok kötü bir örnek olarak öteki ithalatçılarında fiyatlarını dolara endekslemesine sebep olacaktır. Burada konuştuğumuz ekmek temel tüketim maddesidir. Bizler bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Aksi takdirde ekmek üretimini bir süreliğine olsa da durduracağız" şeklinde konuşarak yetkilerin derhal önlem alması konusunda uyardı. - LEFKOŞA