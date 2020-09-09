KKTC'de uçuşlar 13 Eylül'e kadar durduruldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı. Bugün uygulamaya giren kararda acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar muaf tutuldu. KKTC'de kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu.

Kaynak: DHA