KKTC'de Ubp ve Hp, Koalisyonda Anlaştı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) Parti Meclisleri, yeni koalisyon hükümeti kurulmasını kabul etti.

UBP oybirliği ile koalisyona 'evet' derken, HP'de ise oy çokluğu ile 'evet' çıktı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi ile hükümet protokolünün yarın imzalanacağını, ardından da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kabineye onay vermesinin ardından hükümet programının Perşembe günü Meclis'te okunarak, yeni hükümetin iş başı yapacağını belirten Tatar, "Yeni hükümet KKTC'ye hayırlı olsun" dedi. Tatar, halka layıkıyla hizmet vermek için çalışacaklarını belirterek, "Yapacağımız çalışmalarla KKTC halkına daha fazla esenlik, refah ve mutluluk getirebileceğimize inanıyorum" dedi.

HP Parti Meclisi'nin Emekliler Cemiyeti'nde saat 19.00'da başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Kudret Özersay, açıklama yaptı ve basının sorularını yanıtladı. Kudret Özersay, yaptığı açıklamada UBP'yle koalisyon kararı almanın kendileri açısından kolay olmadığını kaydetti. Ülke açısından zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Özersoy, toplumsal sorumluluklarının bilinci ile ellerini taşın altına koymaktan kaçınmadan böyle bir karar aldıklarını söyledi.

40 EVET 20 HAYIR

Toplantıda UBP ile görüşmeleri sonucunda şekillendirdikleri koalisyon protokolünün içeriğini madde madde ele alınıp değerlendirdiklerini kaydeden Özersay, 40 evet, 20 hayır oyu ile koalisyona girme karar aldıklarını söyledi ve "Hayırlı olsun" diye konuştu. - Lefkoşa

Kaynak: DHA