KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak
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KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak

15.12.2020 21:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:04
KKTC'de UBP'nin Olağanüstü Kurultayı pazar günü yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı 20 Aralık Pazar günü yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Olağanüstü Kurultayı 20 Aralık Pazar günü yapılacak.

Parti Meclisi, Lefkoşa'da gerçekleştirdiği toplantıda, UBP'nin Olağanüstü Kurultayının pazar günü yapılması kararını aldı.

Kurultayda tek aday UBP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Ersan Saner olacak.

Parti Meclisinin ardından açıklamalarda bulunan Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine değindi.

Saner, sağlık ve ekonominin birbirinin önüne geçmeyecek şekilde ekonomik aktivitelerin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, Kıbrıs Rum kesiminde geçen hafta sonuna kadar 13 bin 500 vaka tespit edildiğini, 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak bugün ise bu sayının 16 bini, hayatını kaydeden kişi sayısının ise 80'i aştığını kaydetti.

KKTC'de ise 1200 hasta ve hayatını kaybeden kişi sayısının 6 olduğunu ifade eden Saner, "Burada bu sağlıklı giden ortamı bozmamak hükümetin asli görevidir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 21:05:50. #1.15#
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