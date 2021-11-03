KKTC'de Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30. yılı dolayısıyla "Türksoy Fotoğraf Sergisi" açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türki Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarının 30'uncu yılı dolaysıyla "Türksoy Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı dolayısıyla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda açılan fotoğraf sergisine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve diğer davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türk soyundan gelen ülkelerin bağımsızlıklarının 30'uncu yılına ithaf edilen bu anlamlı serginin açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tatar, KKTC'nin her ne kadar tanınma noktasında sıkıntılar yaşasa da bağımsız bir ülke olarak Türk dünyasının bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Türk Cumhuriyetleri, 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazandılar. Bizler de büyük mücadelelerle Kıbrıs Türkleri olarak bağımsızlığımızı elde ettik. Kendi geleceğimizi tayin etme hakkının bir parçası olarak Kıbrıs Türk halkı da egemenliğini ve varlığını bağımsız bir cumhuriyet çatısı altında sürdürme iradesini gösterdi. İnanıyorum ki çok da uzak olmayan bir gelecekte, KKTC'nin de bağımsızlığının tanınması ile Türk Konseyi'nde daimi üye olarak yerimizi alacağız. Çünkü bizim yerimiz Türk dünyasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ, TÜRKSOY ve bu sergide emeği geçen bütün sanatçıları kutladı.

"Bizim gönül coğrafyamız çok geniş"

Büyükelçi Başçeri ise Türki Cumhuriyetlerin 30'uncu bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "TÜRKSOY'a ve Yakın Doğu Üniversitesine bu anlamlı sergiyi Türk coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs'a getirdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başçeri, "Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Sadece idari yapılarıyla bağımsızlıklarını kazanmış cumhuriyetlerle değil, dil ve kültür üzerinden bakıldığında Kuzey Denizi'nden Balkanlara, Anadolu'ya ve Çin'e kadar geniş bir alana yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Türki Cumhuriyetlerinin 30'uncu bağımsızlık yıl dönümlerini yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, "Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri göreceğiniz bu sergiyle, 30'uncu yılını kutladığımız bağımsızlık sevincini sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi, mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını yansıtan eserler yer alıyor.

Türki Cumhuriyetlerin güzelliklerini yansıtan eserlerden oluşan sergi, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.