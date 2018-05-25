Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirmeye çalışan 2 saldırgan tutuklandı.
KKTC Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI İNDİRMEK İÇİN DİREĞE TIRMANDILAR
Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'nda meydana gelen olayda, alkollü olan İngiliz Ross Alan Stevens (30) ve Fransız Marc leon Edward Chamıchıan (23), elçiliğin karşısındaki bayrakları indirmek için direğe tırmandı.
ASKERLER MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada elçilikte görev yapan askerler, olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.
TUTUKLANDILAR
Olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin, Ada'da turist olarak bulundukları öğrenildi.
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bu zirzopları ıslatıp odunla döveceksinki aklı başına gelsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bayragi sevmeyene diregini hediye ediyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Arkadaşlar şunu biliyoruzki abd ve fransa almanya eşkare olarak biz türkiye cumhuriyetine belli bir düşmanlığı va ama medyada gözükmiyen ise ingilterenin ki tarihte baktığımız zaman hep perde arkası ve en sinsi olan ingilteredir abd kökü nereden en basit örnek geçenlerde üst düzeyden ziyaret gerçekleşti ingiltereye sırtımızı sıvazlarken onlar dost gibi gözüktüler aslında sırtımızı sıvazlamadılar sırtımızdan nasıl vururuz diye yer arıyorlardı türkiye cumhuriyetinin bu benim cahil başıma düşündüğüm bir yorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Aynı olayda yıllar önce asker bayragı indirmeye kalkanı vurmuştu TANSU ÇİLLER de o asker için ben o askerin elini öperim demişti bayragımıza uzanacak eli kırmasını biliriz evelallahCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Iceride birbirlerine indirme oyunu oynatin. Bayrak indirmek haddinize degil, siz inderseniz indirseniz direk indirirsiniz seklinde gunluk uygulamali ders verilmeli. Tipleri musait zaten...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır