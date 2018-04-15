KKTC'de Turizme Destek İçin "Alternatif Bir Rota: Vakıf Şehir Lefkoşa" Turu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Osmanlı döneminden kalma eserlerin Kıbrıs Türkünün bu adadaki varlığının tapu senetleri olduğunu söyledi.

Lefkoşa'da bölge turizmine destek girişimleri kapsamında Vakıflar İdaresinin organize ettiği "Alternatif bir rota: Vakıf Şehir Lefkoşa" turu düzenlendi.

Tur kapsamında gerçekleşen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türkiye Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, burada yaptığı konuşmada, Lefkoşa'da 14 yıl Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, geçmişte Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın medeniyetler buluşmasına sahne olmuş bir yer olduğunu ifade etti.

Lefkoşa'da Venediklilerden önce Lüzinyanlılar olduğunu kaydeden Akıncı, Osmanlı İmparatorluğu'nun da 400 yılı aşkın süre burada hakimiyetini sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Lefkoşa'da Osmanlı döneminden kalma çok değerli eserler olduğuna dikkati çekerek, etkilikten dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Osmanlı'dan kalma Büyükhan'ın Lefkoşa'da odak noktası haline geldiğini anlatan Akıncı, "Yerlisi yabancısı bu güzel eserde gününü geçiriyor. Her dilden her dinden insanlar oradaydı dün. Osmanlı döneminden kalma eserler bizim bu adadaki varlığımızın tapu senetleridir. Bu topraklarda Kıbrıslı Türkler vardır." şeklinde konuştu.

Başbakan Erhürman da konuşmasında, "Vakıflar, bizden önceki kuşaklardan devraldığımız ve bizden sonraki kuşaklara devretmekle yükümlü olduğumuz emanetlerdir." dedi.

Vakıfların mantığında kamu yararı olduğuna dikkati çeken Erhürman, vakıf mallarının kişisel çıkar amaçlı kullandırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs'ta çok zengin Osmanlı tarihi var

Başbakan Erhürman, "Alternatif bir rota: Vakıf Şehir Lefkoşa" etkiliğinin Kıbrıs'ın kuzeyinde vakıf eserlerinin de var olduğunun vurgulanması açısından önemine işaret ederek, " Hükümet olarak biz bu dönemde belli bölgeleri alternatif turizm açısından seçtik. KKTC'nin alternatif rotalarının dünyada ve KKTC'de tanıtılmasının son derece önemlidir. KKTC'nin turizm rotaları yeterince bilinmiyor ve tanınmıyor. Lefkoşa'nın çok zengin Osmanlı tarihinin yanı sıra Lüzinyan ve Venedik tarihleri de var. Bütün bunlar aslında gezmeye görmeye değecek eserlerdir." şeklinde konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da "Vakıf Şehir Lefkoşa"nın ülke turizminin gelişmesi açısından önemli bir açılım olacağını belirterek, turizm faaliyetlerinin alternatif bir rota ile tanıtılacağını söyledi.

Uluçay, bugüne kadar kültürel mirasın korunmasında tarihi yerlerin değerlendirilmesinde birçok adımlar attığını vurguladığı Vakıflar İdaresinin ülkenin ve adanın en köklü kuruluşlardan biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Lefkoşa'da 17 vakıf eserini kapsayan tanıtım turu düzenlendi.