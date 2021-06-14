KKTC'de turizm çalışanlarının haziran sonuna kadar aşılanması planlanıyor
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KKTC'de turizm çalışanlarının haziran sonuna kadar aşılanması planlanıyor

KKTC'de turizm çalışanlarının haziran sonuna kadar aşılanması planlanıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörü çalışanlarının aşılanması için düğmeye basıldığını, aşılanmanın en kısa sürede başlayacağını ve tüm sektörün aşılanmasının haziran sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörü çalışanlarının aşılanması için düğmeye basıldığını, aşılanmanın en kısa sürede başlayacağını ve tüm sektörün aşılanmasının haziran sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataoğlu, ülkenin ekonomisi için en önemli sektörlerden olan turizm sektörünün aşılanması ile sektördekilerin daha huzurlu ve daha güvenli şekilde çalışabileceğini ve salgınla mücadelede aşının öneminin yüksek olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, bakanlık olarak turizmde çalışanların yer aldığı listelerin Sağlık Bakanlığına iletileceğini, aşılanmanın en kısa sürede başlayarak haziran sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Temmuz ayında düşünülen PCR testi ile KKTC'ye girişler için bu adımın yerinde olduğunu kaydeden Ataoğlu, sektörün bu sezonu kaybetmemesi için çalıştıklarını vurguladı.

Ülkede aşılanmanın hızla devam ettiğine dikkati çeken Ataoğlu, "Bu zor süreçte her zaman olduğu gibi yine yanımızda bulunan ana vatan Türkiye'ye gönderdiği aşılar için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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