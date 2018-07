- KKTC'de Topçuköy şehitleri anıldı

LEFKOŞA - Topçuköy'de, 1958-1974 yılları arasında şehit düşen 9 Kıbrıslı Türk düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan KKTC İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, geçmişini bilmeyen toplumların, geleceğine yön veremeyeceklerini ifade ederek, 1954 yılından 1974 yılına kadar canlarını hiçe sayarak, varoluş mücadelesinde şehitlik mertebesine ulaşanlar sayesinde bugünlere gelindiğini söyledi. Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından tören günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasıyla devam etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de törende bir konuşma yaptı. Töre yaptığı konuşmada, "Hiç şüphesiz bir toprağın vatan olması için, bu vatan uğruna can veren mücahitler olması gerekir, can veren Mehmetçikler olması gerekir. İşte Topçuköy'de 1963'te 3 tane, 1974 mutlu Barış Harekatı döneminde de 6 şehidimizi bu toprak için can verdi" dedi.

Zorlu Töre, şair Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu" şiirinden alıntı yaptı ve ekledi: "Bu şehitler olmasa hiç şüphesiz Kuzey Kıbrıs bize vatan olmazdı. Rumlara karşı bir direniş sergileyemezdik 74 mutlu Barış Harekatına gelemezdik. Kıbrıs Türk halkı çok büyük acılar yaşayarak 1974 mutlu Barış Harekatına kadar dayanabildi. Anavatan Türkiye'nin her zaman desteğini gördük her zaman yardımını gördük."