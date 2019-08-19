19.08.2019 16:58

- KKTC'de Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi açıldı

LEFKOŞA - KKTC'de Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nin birinci etabı olan "Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi" bugün hizmete başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Turizm ve Çevre Bakanlığının işbirliği ile Gürdağ Trading & Industry LTD'nin yatırımcısı olduğu Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nin birinci etabı olan "Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi" bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesisin Haspolat'taki açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve iş insanları katıldı.

Tesiste 86 tehlikeli, 73 tehlikesiz olmak üzere toplamda 159 tür atığın geri dönüşümle kazanılmasını veya bertarafının sağlanması hedefleniyor. Devletin ilgili birimleri ve üyelik şartlarını kabul edecek sivil toplum örgütlerinin online olarak izleyebileceği tesiste, uygun atıklar hammadde olarak geri kazandırılacak, zararlı atıklar ise bertaraf edilecek.

Tesisin açılışında konuşan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çevrenin korunması ve yeni yetişen nesillere de çevre bilincini aşılamanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Çevre Koruma Dairesi katkılarıyla çevreye yarar sağlayacak birçok tüzüğün hayata geçirildiğini, bazı tüzüklerin ise yürürlüğe girme aşamasına geldiğini dile getiren Üstel, bugün açılışı yapılan tesisin Bakanlık ve Çevre Koruma Dairesi'nin teşvikleri sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Yatırımcıya verilen teknik destek ve cesaretle bugün bu tesisin hayata geçmesi için düğmeye basıldığını dile getiren Üstel, ülkeye yeni kazandırılacak Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım tesisinin geri dönüşümün ve sıfır atık projesinin bir adımı olacağını belirtti.

Tesiste ileri parçalama yöntemi ile uygun atıklardan geri dönüşüm ve geri kazanım yapılacağını, atıklardan katı, sıvı ve gaz halinde yakıt dahi elde edilebileceğini dile getiren Üstel, tesisin ülke adına oldukça büyük bir kazanım olacağını vurguladı.

Bakan Üstel, tarihi geçmiş ilaçlar, tarımsal ilaçlar ile benzeri tehlikeli atıkların geçmiş yıllarda güvenli olarak depolandığını kaydederek, tehlikeli atıkların artık depolanmadan direkt bu tesiste işlenebileceğini belirtti.

Tesisin, Çevre Koruma Dairesi tarafından online sistem üzerinden takip edilebileceğini dile getiren Üstel, hangi atıkların nasıl değerlendirildiğini daire personelinin izleyip denetleyebileceğini, ayrıca tesisten çıkacak gaz emisyonlarının 24 saat online sistem üzerinden görüntülenebileceğini kaydetti. Üstel, tehlikeli atıkların yanı sıra inşaat-hafriyat atıklarının da bu tesisle geri dönüştürülüp, kullanılabileceğini de vurguladı.

"Yıllar önce Kalecik'te yaşanan gemi kazasında denize akan petrol varillerde saklanmaktaydı, artık tüm bu atıkları değerlendirebilecek çok modern bir tesise sahibiz" ifadelerini kullanan Üstel, projede büyük emekleri bulunan Çevre Koruma Dairesi personeli ve Gürdağ firmasına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA