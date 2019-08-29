Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi (ek görüntüler - 5)

29.08.2019 17:05

GAZETECİLER, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı 'nın koordinesinde, 1974'ten sonra kapalı olan 'Hayalet Şehir' Maraş'a girdi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ettiği gazeteciler, bölgenin en önemli caddelerinde ve sokaklarında gezinti yaptı. Özersay, "Önümüzdeki dönemde buranın kademeli bir şekilde sivillere açık olacağını samimiyetle söylüyorum" dedi.

Bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu "Hayalet Şehir" Maraş'a girişte gazetecilere askeri yetkililer tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre Kapalı Maraş'ta 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 7 kilise, 1 türbe, 1 mescit, 25 kültür kuruluşu, 2 spor tesisi, 8 okul, 45 hotel, 60 apartman, 143 resmi daire, 99 eğlence yeri, 2 bin 953 ticari iş yeri, harabe ve inşa halinde ise 380 bina olduğu belirtildi.

EN POPÜLER ŞEHİRDİ

Dönemin en polüler şehri olan Maraş Bölgesi'nin toplam 5.3 kilometre karelik bir alana sahip olduğu ifade edildi. Bölge uzunluğunun 4 bin metre, genişliğinin bin 850 metre, sahil şeridinin uzunluğunun ise 3 bin 400 metre olduğu bilgisi verildi.

KRALİYET AİLESİNDEN ÖZEL İSTEK

Kapalı Maraş, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Marliyn Monroe ve dünyaca ünlü çok sayıda ismin tatillerde uğrak yeriydi. İngiliz Kraliyet ailesinin bölgede yaptığı Golden Sands Hotel, dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli olarak anılıyordu. Özersay'ın verdiği bilgiye göre İngiliz Kraliyet ailesi otel için özel istekte bulundu. İngilizlerin isteği üzerine otel, 1974'teki gibi muhafaza edildi. Eşyalarına dokunulmadı, kapılar mühürlendi. Otelin güvenliği için de kamera sistemi ve 24 saat uygulamalı koruma kalkanı oluşturuldu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölgenin gezintisinin ardından gazetecilere açıklamalar yaptı. "Bir bir başlangıçtır" diye söze başlayan Özersay, "Kapalı Maraş'ı kademeli olarak uluslararası basın ve Kıbrıslı Rum gazetecilere de açacağız" dedi. Bakan Özersay, "her kararı kendi döneminde değerlendirmek gerekiyor. 1974'te kapalı olmasına karar verildi. Ancak yeni dönemde buna ihtiyaç yoktur, Maraş kademeli olarak açılacaktır" şeklinde konuştu.

'MARAŞ SİVİL BÖLGE OLACAK'

"Bugün kapalı Maraş gibi bir yerin askeri bölge olmasını makul ve mantıklı bulmuyoruz" şeklinde devam eden Özersay, "Maraş'ın Sivil bölgeye dönüşmesi için çalışma yapıldığı" mesajını verdi. Özersay şunları kaydetti; "Bölgede sadece taşınmaz mallarla ilgili adım atılmıyor. Özellikle kasalarsa kıymetli eşyalar var. Bir miktar kasa koruma altındadır."

Rum Yönetimi'nin Maraş konusunda muhatap olmadığına işaret eden Bakan Özersay, "KKTC'yi uluslararası hukuka daha da yaklaştıracak hangi adımları atabiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Doğru olan 21'inci yüz yıla uygun olmadır. BM, yetkilileri sadece ilgi duydukları sorulara yanıt aldı. BM, yetkilileri burada atacağımız adımlarda muhattap değildir. Burada tasarruf KKTC yönetiminin yetkisindedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Muhabir anonsu

Kapalı Maraş'tan görüntüler

Bölgeden görüntüler

(DAHA ÖNCE 4 PARÇA GÖRÜNTÜ GEÇİLMİŞTİ )

Kaynak: DHA