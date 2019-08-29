Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi

Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı.

29.08.2019 11:57
Kktc'de tarihi gün: gazeteciler 45 yıldır kapalı olan maraş'a girdi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'a gazetecilerin girişi sağlandı. 

Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdiriliyor.

Askeri yetkililer de; gazetecilere bilgi veriyor.

Heyete KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da eşlik ediyor.

KKTC hükümeti; Kapalı Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak. 

Gazetecilerin, Maraş gezisi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bölgeden görüntüler
 KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması


Kaynak: DHA
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