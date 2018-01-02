- KKTC'de talihlisine bilet satan seyyar satıcı İHA'ya konuştu



LEFKOŞA - Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. KKTC'de bileti satan seyyar satıcı İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Yeni yıla merhaba denilen ilk dakikalarda, 61 milyon TL olan büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmıştı. Biletlerin gittiği merkezler olarak KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklanmıştı. KKTC'de bileti satan seyyar satıcı İHA'ya açıklama yaptı. 2012 yılından beri bu işi yaptığını aktaran seyyar bilet satıcısı Taşer Kanlı "Biletin Kıbrıs'a çıktığı an hemen baktım ki ben kazandırdım. Kazanan kişiyi de buldum. Çok değerli, çok vefalı bir insan. Yardımsever ve çok kaliteli bir arkadaşımız. Gerçekten iyi bir yere çıktı. Ben kazandırmaya devam edeceğim. Çünkü geçen sene yine en çok kazandıran KKTC devlet piyangosu yine ben kazandırmıştım. Kazandırmaya devam edeceğim. Kazanan kişi değerli ve önemli yerlerde kullanır. Çünkü yaklaşık 10 yıl önce Kıbrıs'a çıkmıştı böyle büyük bir ikramiye ve bu ikramiyeyi kazanan kişi önemli yerlerde kullanamadı. Parası çarçur oldu gitti" dedi.