KKTC'de sosyal mesafesiz parti tepki çekti
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KKTC'de sosyal mesafesiz parti tepki çekti

KKTC'de sosyal mesafesiz parti tepki çektiSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemlerinin gevşetildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak parti yaptıkları ve eğlendikleri görüldü.

17.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:16

KKTC'de sosyal mesafesiz parti tepki çekti

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemlerinin gevşetildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak parti yaptıkları ve eğlendikleri görüldü. Tepkiler üzerine bazı eğlence mekanları, kapanma kararı aldığını açıkladı.

Turizm şehri Girne'deki bir eğlence mekanına ilişkin paylaşılan fotoğrafta, insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak parti yapması tepki çekti. Fotoğrafla ilgili olarak, 'Covid-19 ile dans', 'Bu rezalet bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı. Tepkiler üzerine bazı eğlence mekanları, kapanma kararı aldığını açıkladı. Yerel saatle 10.30'da toplanan KKTC Bakanlar Kurulu'nun da yayınlanan fotoğraflar üzerine eğlence mekanları ile ilgili yeni bir karar alabileceği ifade edildi.

KKTC'DE DÖRT KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ

KKTC'de bugüne kadar toplam 209 vaka tespit edildi. Vakalardan 142'si taburcu edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de sosyal mesafesiz parti tepki çekti

Kaynak: DHA

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