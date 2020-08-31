KKTC'de son anket: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin Mavi Vatan'da verdiği mücadeleye ezici bir... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankette Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadeleye büyük destek verdiği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankette Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadeleye büyük destek verdiği ortaya çıktı.

Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 76.8 destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 13.4 oldu. Gezici Araştırma Merkezi tarafından 4 bin 530 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılan ankette halk, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de görüşlerini ortaya koydu.

'HALK TATAR'I CUMHURBAŞKANI İSTİYOR'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Araştırmaya katılan halkın yüzde 50.8'i Ersin Tatar'a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 49.2'si de Mustafa Akıncı'ya oy vermek istediğini belirtti.

Araştırma sonucuna göre, KKTC halkı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın beş yıllık performansını başarısız buldu. Akıncı'yı halkın yüzde 54.3'ü başarısız bulurken, başarılı bulanların oranı yüzde 45.7 oldu. KKTC halkı, Akıncı'nın Türkiye ile ilişkileri bozduğuna da inancını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 58.3'ü Akıncı'nın Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğini, yüzde 31'i de katkı yaptığını ifade etti.

YENİ CUMHURBAŞKANI'NDAN BEKLENTİLER

Ankette, yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentilere yönelik görüşler de ifade edildi. Ankete katılan halkın yüzde 77.1'i yeni Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istedi. Beklentiler arasında yeni Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 62,9 oldu. Halkın yüzde 10'u da yeni Cumhurbaşkanı'nın Rumlarla iyi ilişki kurmasını istedi.

GARANTÖRLÜK VE İKİ DEVLETE BÜYÜK DESTEK

Ankette; Kıbrıs Türk halkının olası bir çözümde Türkiye'nin garantörlüğünü olmazsa olmaz olarak gördüğü belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 81,1'i Türkiye'nin Ada üzerideki etkin ce fiili garantisinin devam etmesinden yana görüş bildirdi. Yüzde 4,1'i garantörlük iptal edilsin derken, yüzde 4,9 da AB ve ya BM garantörlüğü istedi.

Kıbrıs Türk halkı, ankete verdiği cevaplarda Kıbrıs'ta bir çözümün de 'iki devletli' olmasını istedi. Ankete katılan halkın yüzde 78,2'si masaya iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken yüzde 21,8'i Rumlarla federasyon olmasını istedi.

'KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI TATAR OLACAK'

Anketle ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, KKTC halkının Başbakan Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi. Tatar'ın Türkiye ile ilişkilerinin üst seviyede olduğuna dikkat çeken Gezici, "Tatar'ın Türkiye ile ilişkiler yanında Kıbrıs konusundaki söylemleri de halk arasında sahiplenilmektedir" dedi. Tatar'ın pandemi sürecini de iyi yönettiğine işaret eden Gezici, "2015 seçimlerini bilen biri olarak net olarak ifade ediyorum ki Başbakan Tatar, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olacaktır" dedi.

'AKINCI'YA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER TEPKİSİ ÇOK'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Doğu Akdeniz'de yaşananlar karşısında suskunluğunun tepki çektiğini ifade eden Gezici, "Kıbrıs Türk halkı, her şartta kendisine destek olan Türkiye konusunda da büyük hassasiyet göstermektedir. Akıncı'nın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye ile ilişkileri sıfırlayan tavrı, halk nezdinde sorgulanmaktadır. Halk Türkiye'siz bir geleceği görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler istemektedir. Bunun yanında onurlu bir duruşu; asla bir kafa tutan anlayış olarak görmemektedir. Akıncı'nın yarışı kazanma şansı artık daha zor olacak" dedi.

Kaynak: DHA