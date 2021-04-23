KKTC'de son 24 saatte 93 Kovid-19 vakası tespit edildi
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KKTC'de son 24 saatte 93 Kovid-19 vakası tespit edildi

KKTC'de son 24 saatte 93 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 93 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 5 bin 882'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 93 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 5 bin 882'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 8 bin 164 test yapıldı, 70'i yerel 93 pozitif vakaya rastlandı ve 98 kişi taburcu edildi.

Toplamda 754 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 5 hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 5 bin 882'ye çıktı.

Rum kesiminde 889 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 889 yeni Kovid-19 vakası görülürken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 66 bin 634 test yapıldığını ve 889 vakanın görüldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 297 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 60 bin 681'e ulaştı.

Öte yandan Kıbrıs Rum kesiminde artan vaka sayıları nedeniyle 26 Nisan itibarıyla 2 hafta süreyle tam kapanmaya gidilecek.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, alınan kapanma kararını açıklarken, salgın nedeniyle hastanelere yatışlarda yaşanan artışlardan dolayı sağlık sisteminin zor durumda olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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