KKTC'de son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
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KKTC'de son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası görüldü

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 88 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 88 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte 17 bin 213 test sayısı yapılırken, 51'i yerel 88 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti ve 176 kişi taburcu edildi.

Ülkede 1579 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 74 hasta bulunuyor.

Salgının başından bu yana 74 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği KKTC'de, toplamda 18 bin 571 vaka görüldü.

KKTC'de bugün toplamda 4 bin 672 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 153 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 64 bin 290 test neticesinde 153 Kovid-19 vakası belirlendi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 118 bin 723'e yükseldiğini ve Kovid-19 nedeniyle 545 kişinin yaşamını kaybettiğini duyurdu.

Hastanelerde 89 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, bunlardan 36'sının durumu ağır ve 15'i ise entübe edilmiş durumda.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: KKTC'de son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
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