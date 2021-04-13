KKTC'de son 24 saatte 82 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 82 Kovid-19 vakası görüldü

Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de son 24 saatte 82 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 82 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 5 bin 190'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 82 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 5 bin 190'a yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte toplam 9 bin 132 test yapılırken, 51'i yerel 82 pozitif vaka görüldü, 51 kişi ise taburcu edildi. Virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 tedavisi devam eden 714 kişi bulunurken, yoğun bakımdaki 6 hastanın tedavisi sürüyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı ise 5 bin 190'a çıktı.

Rum kesiminde 619 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 51 bin 256 test yapılırken, 619 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, 69 yaşındaki erkek bir hasta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 274 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı 52 bin 652'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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