KKTC'de son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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KKTC'de son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

08.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:58
KKTC'de son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1743'e yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1743'e yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 556 Kovid-19 testi yapıldığını, 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin de taburcu edildiğini belirtti.

Pozitif vakalardan 2'sinin hava yoluyla KKTC'ye geldiği, birinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu bilgisini veren Pilli, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu ifade etti.

Bakan Pilli, 252 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 466 yeni vaka belirlendi

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 466 yeni vaka tespit edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 831 test yapıldığını, 466 yeni vaka tespit edildiğini ve virüs nedeniyle bir yeni can kaybı olduğunu açıkladı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 26 bin 674'e yükseldi.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 141 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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