KKTC'de son 24 saatte 74 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 74 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 2 bin 658'e yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 74 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 2 bin 658'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bin 325 test yapıldığını, 54'ü yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını ve 13 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Toplam vaka sayısının 2 bin 658'e yükseldiğini ifade eden Pilli, 673 kişinin Kovid-19 tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.

Pilli, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen 2 bin 250 Pfizer-BioNTech aşısının Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiğini ve ilk doz Kovid-19 aşısını Pfizer-BioNTech olarak yaptıran kişilerin tekrar dozlarının 8 Şubat'tan itibaren yapılacağını aktardı.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de virüs nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 133 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte yapılan 30 bin 333 test sonucunda 133 yeni vakaya rastlandığını duyurdu.

Bakanlık 2 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a, vaka sayısı 31 bin 512'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan