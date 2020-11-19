KKTC'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü

19.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:12
KKTC'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin son 24 saatte 1125 test yapıldığını, 7 pozitif vakaya rastlandığını ve 9 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

Pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini kaydeden Pilli, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Pilli, toplam vaka sayısının 1027'ye yükseldiğini belirterek, şu ana kadar 968 hastanın taburcu edildiğini, 54 hastanın ise tedavi süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

KKTC'de ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edilirken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 268 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 268 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığı, tespit edilen toplam vaka sayısının 7 bin 979'a yükseldiğini duyurdu.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda çalışan 3 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Son dakika haberleri | Rusya'da son 24 saatte 21 bin 983 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 22 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
İspanya'da son 24 saatte 19 bin 96 koronavirüs vakası
İspanya'da son 24 saatte 19 bin 96 koronavirüs vakası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Deniz Seki İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 22:20:29. #1.14#
title