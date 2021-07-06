KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 8 bin 416'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 8 bin 416'ya yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 559 Kovid-19 testi yapılırken, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı ve 28 kişi taburcu edildi.

Bu kapsamda, 535 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 8 bin 416'ya çıktı.

Öte yandan, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 4 bin 721 doz aşı yapıldı.

Rum kesiminde 787 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 787 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde, 23'ü ağır olmak üzere 88 hastanın Kovid-19 tedavisi sürüyor. Toplam vaka sayısı 78 bin 809'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 380'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
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