KKTC'de son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası görüldü

28.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:09
KKTC'de son 24 saatte 6 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 752'ye yükseldiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte ülkede 6 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 752'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin, son 24 saatte 1593 test yapıldığını, 6 yeni vakanın tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 17 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı.

Tespit edilen vakalardan 4'ünün yurt dışı, 1'inin yurt içi kaynaklı olduğunu belirten Pilli, 1'inin de daha önce tespit edilen bir vakayla temas eden kişi olduğunu kaydetti.

Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 144 olduğunu, yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını ifade etti.

Rum kesiminde vaka sayısı 1713'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise son 24 saate 2 bin 465 test yapılırken, 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, yenilerle birlikte toplam vaka sayısının 1713'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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