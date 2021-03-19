KKTC'de son 24 saatte 43 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 43 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bine yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 930 Kovid-19 testi yapılırken, 32'si yerel 43 pozitif vakaya rastlandı.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı ise 4 bine çıktı. Tedavisi tamamlanan 29 kişi de taburcu edildi.

Kıbrıs Rum kesiminde 364 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 57 bin 791 Kovid-19 testi yapıldı, 364 yeni vaka görüldü.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 41 bin 475'e yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle 241 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın