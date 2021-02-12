KKTC'de son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi
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KKTC'de son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi

12.02.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:05
KKTC'de son 24 saatte 40 yeni vaka kaydedildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 40 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 40 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü bildirdi.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saate 4 bin 222 test yapıldığını, 25'i yerel 40 pozitif vakaya rastlandığını, 43 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Vaka sayısının 3 bin 7'ye yükseldiğini ifade eden Pilli, 760 kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 11 hastanın bulunduğunu kaydetti.

385 bin civarında nüfusu bulunan KKTC'de virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli Kovid-19 aşısının ikinci dozlarını oldu.

Kıbrıs Rum kesiminde 113 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 113 Kovid-19 vakası görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 31 bin 205 test yapıldığını, 113 vaka görüldüğünü ve bir kişinin öldüğünü açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a, vaka sayısı 32 bin 288'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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