KKTC'de son 24 saatte 34 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 34 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve vaka sayısı 3 bin 698'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 34 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve vaka sayısı 3 bin 698'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 743 Kovid-19 testi yapılırken, 22'si yerel 34 pozitif vakaya rastlandı ve 30 kişi taburcu edildi.

Yoğun bakımda 2 hastanın bulunduğu KKTC'de 359 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Rum kesiminde 415 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 34 bin 79 Kovid-19 testi yapılırken 415 pozitif vaka görüldü ve iki kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 38 bin 65'e yükseldiğini açıkladı.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan