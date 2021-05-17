KKTC'de son 24 saatte 30 Kovid-19 vakası tespit edildi
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KKTC'de son 24 saatte 30 Kovid-19 vakası tespit edildi

KKTC'de son 24 saatte 30 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), son 24 saatte 30 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, ülkedeki vaka sayısı 6 bin 932'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), son 24 saatte 30 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, ülkedeki vaka sayısı 6 bin 932'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 179 test yapıldı, 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı ve 39 kişi taburcu edildi.

Ülkede 396 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 6 bin 932'ye çıktı.

Rum kesiminde 167 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 bin 304 test yapıldığını ve 167 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 347 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 71 bin 231'e yükseldi.

Öte yandan Rum Sağlık Bakanlığı, Rum kesiminde 15 Mayıs'a kadar 433 bin 362 kişinin ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırdığını ve bunun toplumun yüzde 43,9'una denk geldiğini açıklarken, yüzde 14,7'sinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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