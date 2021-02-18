KKTC'de son 24 saatte 25 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 25 Kovid-19 vakası görüldü

18.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:36
KKTC'de son 24 saatte 25 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 25 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 25 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 894 test yapıldığını, 5'i yerel 25 vakaya rastlandığını ve 68 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Vakalardan 7'sinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, KKTC'de toplam vaka sayısının 3 bin 157'ye yükseldiğini, 531 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda 8 hastanın bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Pilli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Avrupa Birliği tarafından gönderilen 2 bin doz AstraZeneca aşısının Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Metehan sınır kapısından alınarak İlaç Eczacılık Dairesine teslim edildiğini de duyurdu.

Rum kesiminde 107 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 107 Kovid-19 vakası görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, 25 bin 555 test yapıldığını, 107 yeni vaka tespit edildiğini ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rum kesiminde toplam ölü sayısı 228'e, toplam vaka sayısı 32 bin 935'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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