KKTC'de son 24 saatte 22'si yerel 34 yeni vaka

Ayşe SoykırayLEFKOŞA (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 22'si yerel olmak üzere 34 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 681'e ulaştı.

Ayşe Soykıray

LEFKOŞA (İHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 22'si yerel olmak üzere 34 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 bin 681'e ulaştı.

KKTC'de korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 7 bin 60 olduğunu ve 22'si yerel olmak üzere toplam 34 yeni vaka tespit edildiğini belirterek, 47 kişinin de taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 3'ünün havayolu, 9'unu ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Son verilerle ülkede toplam vaka sayısı 6 bin 681'e ulaşırken, salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeni ile 33 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 9'unun Lefkoşa, 8'inin Gazimağusa, 4'ünün Girne ve 1'inin İskele Bölgesi'nden olduğunu bildirdi.

KKTC yarın AB'den 6 bin doz AstraZeneca aşısı teslim alacak

Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) 6 bin doz AstraZeneca aşısının yarın Metehan Sınır Kapısı'ndan teslim alınacağını aktardı. Soydan, AB yetkilileri ve Komitenin Rum Eşbaşkanı ile çarşamba günü bu konuda görüşüldüğünü ve aşıların yarın teslim edilmesi konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN 140 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLDİ

AB'den KKTC'ye bugüne dek 10 bin 350'si Pfizer/BioNTech, 13 bin 700'ü AstraZeneca olmak üzere toplam 24 bin 50 doz aşı gönderildi. Yarın teslim alınacak 6 bin doz ile AB'den gelen toplam doz miktarı 30 bin 50'ye ulaşmış olacak. Türkiye'den ise şimdiye dek toplam 140 bin doz Sinovac aşı KKTC'ye gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı