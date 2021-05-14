KKTC'de son 24 saatte 22 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 22 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 22 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 22 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken ülkedeki vaka sayısı 6 bin 840'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 22 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken ülkedeki vaka sayısı 6 bin 840'a yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi.

Ülkede 462 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 6 bin 840'a çıktı.

Rum kesiminde 171 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte virüs nedeniyle 4 can kaybı oldu.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 bin 823 test yapıldığını ve 171 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 346 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 70 bin 742'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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