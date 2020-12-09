KKTC'de son 24 saatte 20 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 20 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1223'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1316 test yapıldığını, 20 pozitif vakaya rastlandığını ve 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 13 kişinin deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 3 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, tedavisi süren kişi sayısının 138 olduğunu ve yoğun bakımda yatan hastanın bulunmadığını belirtti.

KKTC'de virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Rum kesiminde 363 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 363 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saate 12 bin 253 test yapıldığını, 363 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 13 bin 649'a yükseldiğini ve 2 kişinin de virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde virüs kaynaklı ölüm sayısı 70'e yükseldi.

BM Barış Gücü'nde 24 vaka

Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) 24 personelinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

BMBG'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen 2 sivil personel, 4 polis memuru ve 18 askeri personel olmak üzere toplamda 24 BMBG personelinin, Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı saptandı.

Salgının başladığı mart ayından bu yana 33 BMBG personelinde Kovid-19 tespit edilirken, bunların 9'u sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan