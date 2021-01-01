KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

01.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 21:22
KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 18 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1592'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 18 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1592'ye yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 768 Kovid-19 testi yapıldığını, 9'u yerel olmak üzere 18 pozitif vakaya rastlandığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Pozitif vakalardan 2'sinin hava yoluyla KKTC'ye geldiğini ifade eden Pilli, 7 kişinin, daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını belirtti.

KKTC'de tedavisine edilen kişi sayısının 230'a yükseldiğini bildiren Pilli, yoğun bakımda ise bir hastanın olduğunu duyurdu.

İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında ve kronik rahatsızlıkları olduğunu belirtildi.

Rum kesiminde 167 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 3 bin 226 test sonucunda 167 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 22 bin 818'e ve ölü sayısının 127'ye yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Güven Yalçın Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC'de son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 21:26:09. #1.14#
title