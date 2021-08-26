KKTC'de son 24 saatte 178 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 178 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 178 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 178 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 15 bin 675'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 178 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 15 bin 675'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 931 test yapılırken 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı ve 219 kişi taburcu edildi.

Ülkede 2 bin 216 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor, yoğun bakımda 19 hasta bulunuyor.

Kovid-19 sebebiyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de toplam 15 bin 675 vaka görüldü.

Ülkede bugün 5 bin 23 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 254 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 254 vaka görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 112 bin 532'ye, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 491'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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