KKTC'de son 24 saatte 171 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 171 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 171 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 171 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, toplam vaka sayısı 14 bin 603'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 171 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, toplam vaka sayısı 14 bin 603'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 bin 252 test yapıldı.

Ülkede 171 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi vefat etti ve 117 kişi taburcu edildi, 2 bin 63 kişinin Kovid-19 tedavisi sürüyor, yoğun bakımda 12 hasta bulunuyor.

Şimdiye kadar 46 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 14 bin 603'e yükseldi.

Ülkede bugün 3 bin 708 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 311 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 48 bin 60 test sonucunda 311 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 110 bin 829'a, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 475'e yükseldiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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