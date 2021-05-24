KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası tespit edildi
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KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası tespit edildi

KKTC'de son 24 saatte 16 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 7 bin 103'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 7 bin 103'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 582 test yapıldı, 13'ü yerel 16 pozitif vakaya rastlandı ve 28 kişi taburcu edildi.

292 kişinin tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 7 bin 103'e çıktı.

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 bin 815 test yapıldığını ve 100 yeni vakanın görüldüğünü açıkladı.

Yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Rum kesiminde, virüs nedeniyle şimdiye kadar 356 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 72 bin 11'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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