KKTC'de son 24 saatte 148 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 148 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 148 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 292 test yapıldı, 133'ü yerel, 148 pozitif vakaya rastlandı.

7 hasta yoğun bakımda olmak üzere toplam 1526 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, 107 kişi taburcu edildi.

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi. Ülkede bugün 4 bin 888 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 598 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte yapılan 61 bin 598 test neticesinde 589 yeni vaka belirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 103 bin 314'e, ölü sayısının ise 429'a yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan