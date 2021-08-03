KKTC'de son 24 saatte 148 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de son 24 saatte 148 Kovid-19 vakası tespit edildi

KKTC'de son 24 saatte 148 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 148 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 148 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 292 test yapıldı, 133'ü yerel, 148 pozitif vakaya rastlandı.

7 hasta yoğun bakımda olmak üzere toplam 1526 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, 107 kişi taburcu edildi.

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı 11 bin 903'e yükseldi. Ülkede bugün 4 bin 888 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 598 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte yapılan 61 bin 598 test neticesinde 589 yeni vaka belirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınındaki habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 103 bin 314'e, ölü sayısının ise 429'a yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Çağatay Akman Prens William
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'de son 24 saatte 148 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 22:46:09. #1.15#

title