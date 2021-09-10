KKTC'de son 24 saatte 143 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de son 24 saatte 143 Kovid-19 vakası görüldü

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de son 24 saatte 143 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 143 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 842'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 143 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 842'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15 bin 145 test yapıldı, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlandı. Virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi ise taburcu edildi.

Ülkede 1820 hastanın tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 13 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 70 kişi yaşamını yitirirken, 17 bin 842 Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede bugün toplamda 2 bin 794 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 142 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 142 vaka görülürken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 117 bin 695'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 527'ye yükseldiğini bildirdi.

Tedavisi devam eden 41 hastanın durumunun kritik olduğu belirtildi.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuştu: (1)

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nda konuştu: (1)

 Akar: '(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir.

Akar: "(Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararı) Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Derya Baykal Amelia Hamlin Yalın
Spor Okay Yokuşlu Lionel Messi Nihat Özdemir Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KKTC'de son 24 saatte 143 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 22:35:07. #1.11#