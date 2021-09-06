KKTC'de son 24 saatte 134 Kovid-19 vakası görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de son 24 saatte 134 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 134 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 134 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 265'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 134 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 17 bin 265'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 179 test yapıldı.

87'si yerel 134 pozitif vakaya rastlanırken, 105 kişi hastaneden taburcu edildi.

Ülkede 2003 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 15 hasta bulunuyor.

Virüs nedeniyle 67 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de, toplamda 17 bin 265 Kovid-19 vakası görüldü.

KKTC genelinde bugün 4 bin 879 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 223 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 223 Kovid-19 vakası görüldü ve Kovid-19 sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 516'ya, vaka sayısının ise 116 bin 991'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
MSB: Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Gülben Ergen Derya Baykal
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
KKTC'de son 24 saatte 134 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 22:41:29. #1.16#

title