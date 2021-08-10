KKTC'de son 24 saatte 129 Kovid-19 vakası görüldü
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KKTC'de son 24 saatte 129 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 129 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 129 artışla 12 bin 804'e yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 129 artışla 12 bin 804'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 241 test yapılırken, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlandı.

Toplamda 1609 hastanın tedavisi devam ederken 143 kişi taburcu edildi, yoğun bakımda ise 8 hasta bulunuyor.

Şimdiye kadar 42 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, toplam vaka sayısı 12 bin 804'e yükseldi.

Ülkede bugün 3 bin 869 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde 573 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde, son 24 saatte yapılan 62 bin 555 test sonucunda 573 yeni vaka tespit edilirken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 107 bin 1'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 447'ye yükseldiğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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