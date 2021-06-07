KKTC'de son 24 saatte 10 Kovid-19 vakası görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de son 24 saatte 10 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 10 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 7 bin 432'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 7 bin 432'ye yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 bin 670 Kovid-19 testi yapılırken, 5'i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı ve 24 kişi taburcu edildi.

Ülkede 277 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda 2 hasta bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 7 bin 432'ye çıktı.

Rum kesiminde 80 yeni vaka

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Rum kesiminde son 24 saatte yapılan 46 bin 611 test sonucunda 80 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 72 bin 859'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 364'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Burak Özçivit Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'de son 24 saatte 10 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:22:15. #1.16#

title