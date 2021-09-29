KKTC'de son 24 saate 68 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 68 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 19 bin 454'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 463 test yapılırken, 55'i yerel 68 pozitif vakaya rastlandı ve 78 kişi taburcu edildi.

Ülkede 881 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken bunların 6'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Toplamda 19 bin 454 Kovid-19 vakasının görüldüğü KKTC'de, 78 kişi virüs nedeniyle yaşamını kaybetti.

KKTC genelinde bugün 4 bin 622 aşı yapıldı.

Rum kesiminde 123 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 123 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, 46 bin 347 Kovid-19 testi neticesinde 123 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.

Toplam vaka sayısının 120 bin 143'e ulaştığı Rum kesiminde, virüs kaynaklı 552 can kaybı görüldü.

Rum kesiminde 81 kişi hastanelerde Kovid-19 tedavisi görürken, bunların 35'i ağır durumda.