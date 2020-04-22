KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi - Haberler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kudret Özersay, Kıbrıs, Güncel, Haber

KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.

22.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:10
KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ilave tedbirleri açıkladı.

Bakanlar Kurulunun sokağa çıkacak kişilere maske takma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldığını belirten Kudret Özersay, bu uygulamanın cuma gününden itibaren başlayacağını ifade etti.

Özersay, ramazan ayı boyunca toplu iftar, sahur ve ibadet yapılamayacağını duyururken, alınan kararın teravih ve bayram namazı için de geçerli olacağını kaydetti.

Daha önce 27 Nisan'a kadar deniz yolu ile ülkeye girişleri durdurma yönünde karar aldıklarını hatırlatan Kudret Özersay, bu tarihin de diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan'a uzatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Haberler
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer Haberler
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Haberler
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fettah Can Hande Yener Halil Sezai Demet Akalın
Spor Shane Larkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:58:52. #1.14#
title