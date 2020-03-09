KKTC'de 'sınır kapısı' protestoları sürüyor
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KKTC'de 'sınır kapısı' protestoları sürüyor

KIBRIS Rum yönetiminin koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına yönelik protestolar devam ediyor.

09.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
KKTC'de 'sınır kapısı' protestoları sürüyor

KIBRIS Rum yönetiminin koronavirüs nedeniyle kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısını kapatmasına yönelik protestolar devam ediyor. Kapatılan kapılardan biri olan Lokmacı'da bugün yapılan eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) askeri ile KKTC polisi arasında gergin anlar yaşandı.

KKTC'de yerel saatle 12.00 sıralarında Lokmacı'da toplanan eylemciler, ara bölge olarak bilinen yeşil hattan güneye geçmeye çalıştı. BM'nin Kıbrıs'ta görev yapan askerleri eylemcilerin önünü kesti. Yeşil Hat sınırında duran BM askerleri, güneye geçişlere izin verilmeyeceğini bildirdi. Eylemciler de sloganlar eşliğinde askerleri aşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. BM askerleri, eylemcilerin Rum sınırına karanfil koyma isteğine de olumsuz yanıt verdi. Kıbrıs Rum sınır kapısında da çelik bariyerlerle önlemler alındı. 

Cumartesi yapılan eylemde, Rum polisi güneye geçmeye çalışan Kıbrıs Türklerine biber gazı sıkarak engellemişti."BM KIBRIS'TAN DIŞARI"'Kıbrıs'ta barış engellenemez' diye slogan atan eylemciler izin alamayınca, 'BM Kıbrıs'tan dışarı' sloganları attı. Eylemciler adına konuşan Şener Elcil, "Güney'deki yönetim ile BM arasında sıkı bir ilişki var. Kendi ülkesinde barışı sağlayamayanlar gelmiş buraya barış sağlayacak" dedi. Emel Tel ise BM askerlerinin geçişleri engellemeye hakkı olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Bazı eylemciler de Kıbrıs'ta BM askerlerinin 'işgalci' olduğunu belirten sloganlar attı. Sabah BM askerlerinin KKTC sınırını ihlal etmesi nedeniyle, KKTC polisi ile BM askerleri arasında arbede yaşanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

BM askerleri ile eylemcilerin itiş kalkışı

BM askerlerine sloganlı tepkiler

Şener Elcil ile Eylem Tel'in açıklamaları

Rum sınır kapısındaki önlemler


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Kaynak: DHA

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