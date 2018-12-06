KKTC'de Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı 4'e Çıktı (2)

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz'ın (18) nişanlı olduğu öğrenildi. Bekçi ile Kandaz'ın, arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evlerine dönüş yaptığı belirtlidi.

KKTC'yi yasa boğan sel felaketinde hayatını kaybeden gider isimler; Gaye Soyutok (18) ile Ahmet Kılıç'ın (23) da yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

OKULLAR YARIN DA TATİL

Öte yandan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, yaptığı yaptığı açıklamada okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.