KKTC'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' icra edilecek - Haberler
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KKTC'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" icra edilecek

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'de

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 20-24 Eylül tarihlerinde KKTC'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" gerçekleştirecek.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 20-24 Eylül tarihlerinde KKTC'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021" gerçekleştirecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikatın icra safhasına, KKTC'den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile katılım sağlanacak.

Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" 24 Eylül'de yapılacak.

Her yıl planlı yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile, KKTC Güvelik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin hava hücum harekatı, hava indirme harekatı ve muharebe arama kurtarma harekatı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek hedefleniyor.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: KKTC'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı' icra edilecek - Haberler
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