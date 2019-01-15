KKTC'de Seferberlik Hizmet Cezasını Ödemeyen Vicdani Retçi Cezaevine Götürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vicdani retçi olduğunu ilan ederek, seferberlik hizmetine gitmeyi reddedip, para cezasını da ödemeyen Halil Karapaşaoğlu gözaltına alınarak cezaevine götürüldü.

GÖTÜRÜLÜRKEN ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

KKTC Askeri Mahkemesi, 10 gün önce seferberlik hizmetine gitmeyen Halil Karapaşaoğlu'nu 2 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı. Mahkeme paranın 10 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Karapaşaoğlu'nun 20 gün hapis cezası almasını kararlaştırmıştı. Para cezasını ödemeyen Karapaşaoğlu sabah evinden polisler tarafından alınarak, Merkezi Cezaevi'ne götürüldü. Karapaşaoğlu cezaevine götürülürken arkadaşları da yalnız bırakmadı. Kendisinin de vicdani retçi olduğunu söyleyen Murat Kanatlı, "Karapaşaoğlu'nun yanında olduklarını" söyledi. KKTC Hükümeti, 'vicdani ret' yasa tasarısını meclise sunmuştu.

Kaynak: DHA